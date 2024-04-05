«Любил азартные игры»: названа причина бедственного положения певца из 90-х Профессора Лебединского

Певец, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов назвал причину отъезда из России и бедственного положения артиста из 90-х Профессора Лебединского (настоящее имя – Алексей Лебединский, прим.) в США. По словам музыканта, который знаком с автором хита «Я убью тебя, лодочник», тот любил азартные игры и при проигрыше занимал у всех, у кого только мог.

Его комментарий приводит издание «Абзац».

Степанцов рассказал, что Лебединский нажил проблемы в России из-за денег.

«В годы расцвета своей популярности Лёша очень любил разные азартные игры. А когда проигрывался, занимал деньги где только можно, у всех своих знакомых. Я думаю, что лудомания его и в США не оставила», - сказал он и отметил, что это одна из причин отъезда певца из России.

Степанцов знаком с людьми, которым задолжал Лебединский. По его словам, «в 90-е за такие деньги убивали».

Музыкант отметил, что певец не привык работать руками. Именно по этой причине он просит деньги у поклонников. Последние клипы исполнителя он назвал «жалким трешем».

Лебединский уехал из России в 2014 году. Недавно певец пожаловался, что ему нечего есть. Он попросил у поклонников денег.

Ранее сообщалось, что певица Диана Арбенина уехала из России ради мамы. Артистка решила сделать сюрприз родственнице и прилетела в Таиланд.