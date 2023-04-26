«Любая должна понять»: недавно родившая певица Ханна рассказала, почему плачет по ночам

Популярные исполнители Ханна и Миша Марвин стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артисты устроили живой концерт, где представили несколько своих песен, а певица рассказала о том, как совмещает творчество с воспитанием детей.

Напомним, что в начале февраля у Ханны и ее мужа, гендиректора Black Star Пашу родилась вторая дочь. Старшей наследнице супругов сейчас четыре с половиной года. Она была в шоке, когда ей впервые показали сестренку. Но девочка быстро к ней привыкла, а теперь даже помогает ухаживать за малышкой.

«Помогает мне менять памперсы и кормит. Не было такого, что я чувствую какую-то ревность. Многие меня предупреждали, будь осторожна, надо очень аккуратно, внимательно к этому отнестись. Но я как-то не предала этому большого значения и реально так получилось», – поделилась эмоциями звезда.

Единственное, что смущает молодую маму – имя, которое старшая дочь придумала для младшей.

«Она очень хотела назвать сестренку Фирузой. Не знаю, откуда она это взяла, она до последнего думала, что ее младшую сестренку зовут Фируза. Она иногда ко мне подходит и говорит: «Мам, Фируза спит?» – рассказала Ханна.

Ведущие шоу на «Авторадио» восхитились внешностью молодой мамы и поинтересовались, как она все успевает. Ханна призналась, что это тяжело, но она не может жить без работы.

«У меня есть свои мамские заморочки, они, конечно, очень влияют на состояние. Поэтому я сейчас погрущу, поплачу ночами, Пашу рядом со мной посидит, меня успокоит, слезки вытрет и на утро уже все нормально. Любая мама, работающая особенно, меня должна понять», – говорит исполнительница.

Артистка также ответила, готова ли она к третьей беременности. Многие поклонники пишут, что сестренкам нужен братик.

«Я не против. Считаю, сколько Бог дал, столько и должно быть детей. Как пойдет», – поделилась девушка.

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