«Купил мне в Венеции»: актриса Любовь Толкалина получила необычный подарок от экс-возлюбленного

46-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала о необычном подарке от экс-возлюбленного, режиссера Егора Кончаловского. В личном блоге артистка поделилась кадром с презентом.

Любовь Толкалина опубликовала снимок, на котором предстала в маске. По словам знаменитости, такой подарок ей привез из Венеции Егор Кончаловский, с которым она состояла в незарегистрированном браке.

«Эту маску в Венеции мне купил в подарок Егор, когда я репетировала „Дездемону“… Это был 1998 год», — поделилась Любовь Толкалина.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский начали встречаться в 1996 году. Пара прожила в незарегистрированном браке до 2017 года, после чего артисты объявили о расставании. По словам режиссера, причиной разрыва стало несовпадение характеров, однако актриса позднее признавалась, что влюбилась в другого мужчину. Несмотря на это, экс-возлюбленные продолжают общаться и видеться на праздниках. У знаменитостей есть 23-летняя дочь Мария.

После расставания с режиссером артистка в 2019 году рассекретила свой роман с британским композитором Саймоном Бассом. В июле 2020 года Любовь Толкалина сообщила о расставании с избранником. В качестве причины знаменитость назвала невозможность поддержания отношений на расстоянии.

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