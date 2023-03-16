Лысый и с синяками под глазами: новый бойфренд Кристины Асмус напугал публику внешним видом

Слухи о том, что Кристина Асмус окончательно оправилась после развода с Гариком Харламовым, ходят не первый месяц. Поклонники уверены, что актриса уже давно забыла комика и счастлива в новых отношениях с молодым коллегой Романом Евдокимовым. Роман артисты не подтверждают, но постоянно интригуют фанатов совместными выходами и фотографиями, на которых скрывают друг друга.

На тех редких снимках, на которых пару удалось запечатлеть вместе, они выглядят довольно влюбленными. Поклонники не раз отмечали, что Роман прекрасно смотрится рядом с Кристиной и их тандем даже красивее, чем был с резидентом Comedy club. И неспроста ведутся такие разговоры, ведь Асмус считается одной из самых эффектных звезд отечественного кинематографа, да и Евдокимов отличается неплохой внешностью. Вот только сегодня Роман шокировал публику переменами, после которых стал просто неузнаваемым.

В социальной сети актер выставил кадр, на котором предстал абсолютно лысым на фоне старой и грязной плитки. При этом вид у него был крайне болезненный – бледный цвет лица, синяки под глазами, безжизненный взгляд. Фанаты тут же заподозрили что-то неладное и стали спрашивать, все ли в порядке с Романом. Но, к счастью, преображение оказалось профессиональным гримом для съемок сериала «Фишер».