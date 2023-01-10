Лысая голова и лицо алкоголика: как живет актер из «Убойной силы» Андрей Федорцов

Певица и телеведущая Эвелина Бледанс показала в своих соцсетях, как выглядит пропавший с телеэкранов 54-летний актер Андрей Федорцов. Многим зрителям он известен по роли Васи Рогова в фильме «Убойная сила».

Бледанс опубликовала видео с ним. Федорцов на записи говорит: «Моя любимая актриса Бледанс». Актеры смеются и шутят.

Заметно, что звезда «Убойной силы» сильно постарел и выглядит не самым лучшим образом с одутловатым лицом. У Федорцова появился живот, на голове видна большая лысина.

Бледанс подписала публикацию: «В гостях у старинного друга». По ее словам, готовится новый проект с участием Федорцова – его можно будет увидеть «скоро».

Ранее другой актер из «Убойной силы» Константин Хабенский пришел на мероприятие в широком кардигане яркого цвета, в котором его сравнили с клоуном.