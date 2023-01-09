Лохматые волосы и странная поза: Константин Хабенский стал похож на клоуна

Актер и художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский пришел на Рождественский концерт в ярком мешковатом кардигане, в котором был не похож на себя. Пользователи Сети стали писать, что артист выглядел смешно.

Они обратили внимание на то, насколько Хабенскому не подошел цвет наряда. Рыжеватая ткань, лохматые волосы и странная поза, в которой был запечатлен актер на фото, дали лишний повод сравнивать Хабенского с клоуном.

Ранее актер столкнулся с мошенничеством при отделочных работах в московской квартире. За недоброкачественный ремонт он потребовал 6 млн рублей.

Впрочем, это не единственная проблема с данным жильем. На протяжении двух лет Хабенский судился с застройщиком, чтобы оформить объект в собственность.