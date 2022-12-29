Лёва из «Би-2» показал детям, как выглядит оргазм

Лёва из группы «Би-2» во время путешествия с женой Асей показал, как выглядит оргазм. Пара с детьми в этот момент находилась в ресторане в Турции.

Сидя за столом перед блюдом, украшенным белым мороженым, певец заявил: «Вот, оказывается, как выглядит оргазм. Сейчас мы это поймем».

Далее музыкант стал пробовать блюдо. Он произнес: «Если я вдруг буду кричать…». За словами последовали стоны.

Жена не растерялась и спросила, можно ли ей кричать. Получив разрешение, она громко произнесла: «Денег нету».

Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о своих оргазмах.