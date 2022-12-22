«Это была Семенович»: Ольга Серябкина рассказала о своих оргазмах и обнаженных селфи

Экс-солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина считается одной из самых сексуальных артисток отечественной эстрады. Нередко певица фотографировалась для мужских журналов и не стеснялась выходить на сцену в весьма откровенных образах. Но сейчас Ольга уже замужняя женщина и мать маленького сына. Правда, она все равно не прочь поговорить с журналистами на пикантные темы и обсудить с ними подробности своей сексуальной жизни.

В шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» Серябкина рассказала, что до встречи со своим нынешним супругом она часто делала фотографии полностью обнаженной и присылала их своим молодым людям. Сейчас, она, конечно, уже подобного себе не позволяет, но вспомнить всегда весело.

Один из вопросов на интервью касался имитации оргазма. Журналист спросил у Ольги, занимается ли она подобным с мужем или, возможно делала это раньше с другими. Певица ответила, что никогда не изображает удовольствие. И все ее эмоции от секса настоящие. Чего нельзя сказать о ее коллеге по эстраде. Серябкина «уколола» Анну Семенович, заявив, что она часто практикует имитацию. «Это была Семенович, а Оленька Серябкина таким не занимается», - заявила певица.

Отметим, что после свадьбы со своим бывшим продюсером Георгием и рождения сына Луки Ольга стала намного сдержаннее. Теперь и поведение, и наряды артистки стали куда скромнее. Однако она продолжает считаться одной из самых стильных женщин России. Для светских выходов Серябкина подбирает одежду по последним трендам и иногда даже сама задает модные тенденции.

Ранее один известный радиоведущий сравнил Ольгу Серябкину с Кристиной Орбакайте и предложил им сделать дуэт.