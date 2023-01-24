«Ляжки здоровые», а пупок «затерялся»: Иосиф Пригожин исподтишка снял Валерию в купальнике

Продюсер Иосиф Пригожин незаметно сфотографировал супругу, певицу Валерию на отдыхе. Артистка была в купальнике и то ли занималась йогой, то ли загорала.

Пригожин написал в соцсетях: «Снял исподтишка». Также он отметил, что Валерия «не перестает удивлять».

«Фигурка, конечно, огонь», - добавил супруг.

Подписчики по-разному отнеслись к съемке и высказали свое мнение насчет фигуры певицы. Кто-то отметил, что продюсер снял артистку «в стиле «качка». Другой написал: «Какие ляжки здоровые».

Некоторые решили, что Пригожин использовал фотошоп, так как «пупок где-то затерялся». Большинство написали, что Валерия – «куколка», а ее фигура «просто вау».

Ранее Пригожин сообщил, что набрал 20 килограммов из-за лекарств и не может их сбросить.