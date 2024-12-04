Ляйсан Утяшева в платье с вырезом показала необычную татуировку
© Starface.ru
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в сияющем белом платье показала татуировку на шее. 39-летняя звезда посетила новогоднее шоу и опубликовала фото в красивом наряде.
Наступила пора новогодних съемок, в которых участвуют звезды шоу-бизнеса. Они делятся снимками возле елочек и ярких декораций. Ляйсан тоже снялась в красивом интерьере. Женщина примерила сияющее белое платье с вырезом на спине. Она повернулась и показала татуировку на шее. На ней была надпись Successful (успешная).
Утяшева сообщила, что перед мероприятием разволновалась.
«Началось, друзья. Вот хочешь приехать вовремя, но обречен стоять в пробках. Простите все за мои опоздания», – написала теледива.
Знаменитость приехала и выглядела очаровательно. Она подобрала к платью меховую накидку и красивые туфли. На самом вечере она пообщалась с моделью Марией Миногаровой. Та тоже призналась, что пропустила часть мероприятия, но застала десерты.
Ранее мы писали о том, что актриса Ангелина Стречина разрыдалась после проката с травмой на шоу «Ледниковый период».