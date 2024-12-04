Ляйсан Утяшева в платье с вырезом показала необычную татуировку

Утяшева сообщила, что перед мероприятием разволновалась.

«Началось, друзья. Вот хочешь приехать вовремя, но обречен стоять в пробках. Простите все за мои опоздания», – написала теледива.

Знаменитость приехала и выглядела очаровательно. Она подобрала к платью меховую накидку и красивые туфли. На самом вечере она пообщалась с моделью Марией Миногаровой. Та тоже призналась, что пропустила часть мероприятия, но застала десерты.

Ранее мы писали о том, что актриса Ангелина Стречина разрыдалась после проката с травмой на шоу «Ледниковый период».