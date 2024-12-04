НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 декабря 2024, 17:11
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Ляйсан Утяшева в платье с вырезом показала необычную татуировку

39-летняя Ляйсан Утяшева в сияющем платье показала тату на новогоднем шоу.
Ляйсан Утяшева в платье с вырезом показала необычную татуировку

© Starface.ru

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в сияющем белом платье показала татуировку на шее. 39-летняя звезда посетила новогоднее шоу и опубликовала фото в красивом наряде.

Наступила пора новогодних съемок, в которых участвуют звезды шоу-бизнеса. Они делятся снимками возле елочек и ярких декораций. Ляйсан тоже снялась в красивом интерьере. Женщина примерила сияющее белое платье с вырезом на спине. Она повернулась и показала татуировку на шее. На ней была надпись Successful (успешная).

Ляйсан Утяшева в платье с вырезом показала необычную татуировку

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Утяшева сообщила, что перед мероприятием разволновалась.

«Началось, друзья. Вот хочешь приехать вовремя, но обречен стоять в пробках. Простите все за мои опоздания», – написала теледива.

Знаменитость приехала и выглядела очаровательно. Она подобрала к платью меховую накидку и красивые туфли. На самом вечере она пообщалась с моделью Марией Миногаровой. Та тоже призналась, что пропустила часть мероприятия, но застала десерты.

Ранее мы писали о том, что актриса Ангелина Стречина разрыдалась после проката с травмой на шоу «Ледниковый период».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Ляйсан Утяшева
татуировка
платье
телеведущая