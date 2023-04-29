Ляйсан Утяшева сделала громкое заявление после сообщений о разводе с Волей

Брак Ляйсан Утешевой с Павлом Волей считается одним из крепких в российском шоу-бизнесе. Комик не устает говорить в каждом эфире, что любит свою жену. Пара воспитывает двоих детей, но даже это не мешает публике посеять сомнения — пошли слухи о разводе звездой семьи.

Павел признавался, что в его голове даже ни разу не возникала мысль о расходе с экс-гимнасткой. И верно, ведь Ляйсан прекрасно готовит, ухаживает за собой и имеет хлесткое чувство юмора.

На днях Ляйсан опубликовала ряд картинок в своем блоге. Ироничная подпись к ним заставила публику задуматься, а после и посмеяться.

«Я буду вести себя как тварь ближайшие две недели – но это не моя вина. Мы заходим в коридор затмений…», — написала Утяшева.

По-видимому, Ляйсан решила высмеять тех, кто оправдывает свою несдержанность и жесткий характер положением планет.

Ранее мы писали, что Ляйсан Утяшева раскрыла проблемы, возникшие после родов.