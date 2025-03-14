Ляйсан Утяшева публично высмеяла Меган Маркл

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась о кулинарном шоу Меган Маркл. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

4 марта на платформе Netflix состоялась премьера шоу жены принца Гарри — «С любовью, Меган». В нем 43-летняя герцогиня Сассекская делится лайфхаками по кулинарии, уходу за домом и садоводству, а также рассказывает личные истории. Однако проект получил неоднозначные оценки. В сети шоу встретили прохладно, а местами — с насмешками. Многие фанаты считают проект искусственным, претенциозным и скучным.

Утяшева также решила обратить внимание на негативные отзывы пользователей о кулинарном шоу.

«Пользователи соцсетей уже несколько дней подтрунивают над герцогиней Сассекской за то, как она пересыпала своим гостям покупные крендельки из супермаркета в тарелку — и просто подала их к столу. Ну моя просто! Уже вижу наше кулинарное трио: Высоцкая, Меган и я», — поиронизировала артистка.

Ранее Ляйсан Утяшева со слезами рассказала о годовщине смерти матери.