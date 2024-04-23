Ляйсан Утяшева ответила, планирует ли третьего ребенка

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, планирует ли третьего ребенка. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Один из подписчиков знаменитости решил поинтересоваться, не изменились ли ее планы с супругом Павлом Волей по поводу пополнения в семье. В ответ телеведущая поиронизировала, что они с мужем занимаются планированием ребенка «на ежедневной основе».

«Итак, когда вы с Павлом планируете третьего ребенка? Друзья, мы на ежедневной основе с Павлом планируем третьего ребенка», - поделилась Утяшева.

Напомним, Ляйсан Утяшева вышла замуж за Павла Волю в 2012 году. Юморист сделал предложение гимнастке в момент, когда она готовила борщ на кухне. Как признавалась звезда, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан подарила супругу сына Роберта. Спустя два года Утяшева стала матерью во второй раз. У звездной пары появилась дочь София.

Ранее Утяшева заявила, что мать заставляла ее учиться несмотря на спортивные успех.