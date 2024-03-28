Лужина объяснила, почему Пугачева все-таки высказалась о теракте в «Крокусе»

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала, почему уехавшая из России певица Алла Пугачева все-таки решила прокомментировать теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит издание «Абзац».

По мнению актрисы, Примадонна сохранила в себе человеческие качества, поэтому все же публично высказалась о трагедии, хоть и спустя почти неделю.

«Любое горе – это горе для всех. Даже для плохого человека, если у него есть душа и сердце. На это невозможно не отреагировать. Речь идёт о лишении жизни, которую дал Господь Бог, о трагедии. Очень мало по-настоящему жестоких людей, которые бы смолчали или порадовались этому событию», - поделилась Лужина.

Артистка уточнила, что в настоящий момент ей безразлично мнение Пугачевой. Она также призвала общественность перестать уделять внимание наличию или отсутствию комментариев эмигрировавшей звезды.

Напомним, что 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» ворвались вооруженные террористы. Они открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар. Число погибших при теракте на утро 28 марта составляет 143 человека.

Ранее депутат Виталий Милонов сообщил, что за прослушивание песен Аллы Пугачевой могут оштрафовать.