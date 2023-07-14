«Лузеры нам не нужны»: дочь Ольги Зарубиной потрясла неожиданным заявлением о мужчине певицы

Дочь певицы Ольги Зарубиной отреагировала на новый роман артистки в сообщении. Она призвала мать больше не заводить отношения с «лузерами».

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Зарубина рассказала о содержании недавнего сообщения от дочери. В нем говорилось: «Мама, хватит любить лузеров. У нас должны быть нормальные мужчины. Лузеры нам больше не нужны».

Первоначально певица буквально «с дивана съехала», прочитав текст, но потом порадовалась за дочь. Она решила, что у той произошла переоценка ценностей и повысилась самооценка.

На уточняющий вопрос, все ли мужчины Зарубиной были лузерами, артистка сказала: «Я считаю, что мои мужчины были лузерами, безусловно».

Говоря о новых отношениях, исполнительница заявила, что не хочет афишировать избранника. Причина в том, что его нужно проверить. Свадьбы в ближайшее время тоже не будет.

Зарубина призналась, что «очень тщательно» проверяет человека и предъявляет большие требования. Певице важно видеть заботу, уважение и понимание – «это очень важные аспекты любви», считает артистка. При этом самое главное в мужчине – ответственность, добавила Зарубина.

Где певица встретила новую любовь, не говорит. Только отметила, что ни в Интернете, ни на улице, ни среди знакомых не найти любовь – все зависит от «высших сил», думает она.

Ранее сообщалось, что Зарубина порадовалась задержанию блогера Елены Блиновской. Артистка «попалась на удочку» ее ученицы.