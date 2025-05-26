Лука Сафронов рассказал, что бывшая жена Паши Техника проводила расследование в Таиланде и выяснила детали смерти

Друг рэпера Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин рассказал, что бывшая жена музыканта Ева Карицкая прилетала в Таиланд для проведения расследования. По его данным, девушке удалось выяснить детали смерти артиста.

«Она проводила свое расследование, и в ходе этого расследования ей удалось что-то выяснить», - сказал Лука NEWS.ru.

По его словам, Карицкая и друзья музыканта летали в Таиланд на 40-й день со дня смерти. У Евы была цель разобраться в причинах, которые привели рэпера в такое состояние, сообщил Лука.

Вечером 26 мая Карицкая вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде. Выяснилось, что задержать за границей ее не успели, хотя возбудили дело и вызвали на допрос. Ева с сыном и подругой улетела в ОАЭ, передает Telegram-канал Mash.

Ранее она обвиняла тайских врачей в непрофессионализме. Также Ева считает, что укол адреналина сгубил музыканта.

Адвокат Сергей Жорин рассказывал сайту «Страсти», что по статье о клевете бывшей жене Техника может грозить в Таиланде до 2 лет тюрьмы. В другом случае могут назначить крупный штраф.