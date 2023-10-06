НАШ ШОУБИЗ
19:05, 06 октября 2023
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«Лучший сентябрь в моей жизни»: Кожевникова показала первое фото с четвертым сыном

Звезда «Универа» Мария Кожевникова показала первое фото с новорожденным сыном.

«Лучший сентябрь в моей жизни»: Кожевникова показала первое фото с четвертым сыном

© Starface.ru

Звезда сериала «Универ» и многодетная мама Мария Кожевникова показала первое фото с новорожденным сыном. Актриса родила малыша 25 сентября, но до сих пор не озвучивает его имя. Об этом сообщает Kp.ru.

Знаменитость поделилась в соцсетях кадром, на котором держит в руках маленького ребенка. Она позирует на улице, прикрыв глаза и нежно прижимая сына, лицо которого решила скрыть от публики.

«Лучший сентябрь в моей жизни»: Кожевникова показала первое фото с четвертым сыном

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это был самый лучший сентябрь в моей жизни! Природа, сделала все, чтобы мой сыночек насладился солнцем и набрался сил перед зимовкой», – написала Мария.

Напомним, что Кожевникова счастлива с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым обвенчалась, но не стала ставить штамп в паспорте. Кроме новорожденного, родители воспитывают еще троих сыновей: восьмилетнего Ивана, семилетнего Максима и пятилетнего Василия.

Многие поклонники отмечают, что многодетная мама шикарно выглядит. Почти сразу после четвертых родов она похвасталась стройной фигурой. Секрет кроется в том, что во время беременности звезда отказалась от всего сладкого, мучного, мяса, молочных продуктов и некоторых овощей. Кожевникова решилась на это, потому что в предыдущие разы набирала лишний вес.

«Со вторым ребенком я превысила 100 килограммов. Мне даже ставили диагноз «сахарный диабет», результаты анализов показывали пограничную цифру», – рассказывала актриса.

Ранее Мария Кожевникова рассказала, что друзья привозят ей из-за границы.

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