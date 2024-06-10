Лучший крестный: Филипп Киркоров не смог вспомнить возраст дочери Ани Лорак

Музыкант поздравил крестницу с 13-летием, опубликовав в микроблоге кадры с вечеринки. Артист также назвал себя «лучшим крестным», однако не смог самостоятельно вспомнить возраст девочки.

Напомним, Ани Лорак родила Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Певица почти десять лет состояла в браке с турком. Летом 2018 года в СМИ начали распространять видео, как предприниматель проводил время в клубе в компании другой девушки. Исполнительница признавалась в интервью, что отец дочери просил дать ему еще один шанс, и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, однако позже все-таки решила закончить отношения. Иск о расторжении брака подавала сама звезда, и суд его удовлетворил.

31 января 2019 года Лорак и Налчаджиоглу официально расстались. В настоящий момент артистка состоит в отношениях с испанским тренером по йоге Исааком Виджраку.

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