«Лучшие»: слушатели пришли в восторг от новой песни SHAMANа и Лепса

Артисты Григорий Лепс и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) презентовали 29 ноября новый трек «Настоящий мужчина». Об этом исполнитель хита «Встанем» рассказал в своем Telegram-канале.

Впервые эту песню Лепс и SHAMAN исполнили на Красной площади летом 2024 года. Но официальный релиз композиции состоялся только сейчас.

Композиция «Настоящий мужчина» стала частью новой концертной программы Дронова «ПОБЕДА!».

«За несколько дней до этого концерта мы с Григорием Лепсом встретились в его студии, чтобы записать песню. Процесс получился очень душевным», — уточнил 33-летний певец.

В своем блоге Ярослав показал видео из студии звукозаписи — на кадрах показан процесс создания композиции.

«Настоящие мужчины. Песня огонь»; «Классная композиция, атмосфера, мужчины, Мы любим вас!»; «Песня — просто блаженство!!!»; «Дорогой Ярослав, спасибо Тебе за целый спектр положительных эмоций!!»; «Лучшие», — написали слушатели.

Напомним, в Сети обсуждают скорую помолвку певца SHAMAN. По слухам, артист сделал предложение девушке с двумя детьми.