«Лучшие мои!»: Ольга Бузова поблагодарила моделей, которые отшили Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова поблагодарила моделей, которые отшили Дмитрия Тарасова.

Накануне в СМИ появились новости о поездке футболиста в Сочи, которая закончилась скандалом. Сейчас его супруга Анастасия Костенко борется с хейтерами, осуждающими ее из-за ситуации с мужем: спортсмена подозревают в измене из-за флирта с моделями во время рабочего путешествия.

Девушки опубликовали в социальные сети переписку с футболистом, где он предлагал им увидеться и просил их личные номера. Однако подруги ему отказали и разметили в социальных сетях переписку с ним.

Но девушки на этом не остановились. На днях в Сочи состоялся концерт экс-супруги футболиста Ольги Бузовой. Модели опубликовали афишу и рассказали, что намерены посетить мероприятие и поддержать артистку: они сдержали обещание и появились с плакатом, на котором была фотография Тарасова в обнимку со Свистуновой и Смит: «За Бузову!»

Исполнительница обрадовалась появлению моделей.

«Лучшие мои!» — сказала она, подняла большой палец вверх и отправила девушкам воздушный поцелуй.

Ранее мы писали о том, что мама Костенко заступилась за дочь в скандале с Тарасовым.

Также сообщалось, что известно о тайных изменах Дмитрия Тарасова жене Анастасии Костенко.