«Лучшее в моей жизни!»: Агата Муцениеце поздравила с днем рождения «любимого мужчину»

11 января первенцу актрисы Агаты Муцениеце Тимофею исполнилось 11 лет. Звезда трогательно обратилась к сыну и поздравила его с днем рождения.

Агата сейчас отдыхает на Мальдивах со своим бойфрендом, стоматологом Александром Соколенко. Своих детей от брака с Павлом Прилучным актриса в эту поездку не взяла.

Поскольку актриса находится далеко от своего сына, она традиционно написала ему трогательное обращение в социальных сетях.

Актриса отметила, что благодаря любви Тимофея ей хочется жить и творить.

«Лучшее в моей жизни! Мой самый любимый мужчина», — обратилась к наследнику Агата.

Также Муцениеце заверила: как только она приедет домой, она сразу же «расцелует» сына.

«Всегда буду тебя оберегать и любить всем ветрам на зло, хотя, кажется, ты родился под счастливой звездой», — написала звездная мама.

В комментариях некоторые отметили, что день рождения Тимофей отметит с мачехой. Сейчас дети Муцениеце отдыхают со своим отцом Павлом Прилучным и его второй супругой Зепюр Брутян в Дубае.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне 2022 года. Пара вместе воспитывала в браке сына Тимофея и дочь Мию. В 2022 году актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Несмотря на то, что Прилучный начал новую жизнь, он продолжил общение с детьми от первого брака.

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