«Лучшее, что могло случиться за всю мою жизнь»: Анна Снаткина публично поздравила дочь с днем рождения

Актриса Анна Снаткина поделилась с подписчиками радостным событием — 18 апреля ее дочери Веронике исполнилось 11 лет. Звезда сериала «Татьянин день» трогательно поздравила дочь с днем рождения в личном блоге.

Анна Снаткина старается не афишировать свою личную жизнь. Актриса крайне редко делится в соцсетях снимками с супругом, телеведущим Виктором Васильевым, и дочерью Вероникой. Однако в честь дня рождения дочери артистка решила сделать исключение.

В личном блоге Анна Снаткина опубликовала кадр, на котором запечатлена ее дочь Вероника со связкой воздушных шаров.

«Самое лучшее, что могло случиться со мной за всю мою жизнь, случилось 11 лет назад. С твоим днем, мое сердечко. Живи, твори, порхай, сияй!» — трогательно обратилась к дочери Анна Снаткина.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям дочери актрисы.

«Поздравляю Веронику с днем рождения! Удивительная девочка, такие чистые и умные глаза. Желаю счастья и успехов во всем!», «С днем рождения Веронику и ее родителей! Уверена, малышку ждет успех, она у вас такая замечательная», — написали подписчики в комментариях.

Дочь Анны Снаткиной Вероника также поделилась снимком с воздушными шарами в соцсети.

«С днем рождения меня! Мама, папа, спасибо вам за все!» — написала девочка.

Напомним, Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились в 2012 году. Актриса и бывший резидент Comedy Club сыграли свадьбу в Летнем дворце в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали только родные и самые близкие друзья. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.

Ранее мы писали о том, что муж Анны Снаткиной Виктор Васильев признался, что их дочь Вероника решила пойти по стопам родителей и стать актрисой.