«Лучше выпустить на сцену тигра, но не Бузову»: скандал Бузовой и руководителя МХАТа набирает обороты

Ольга Бузова решила бросить вызов общественности и показать себя в театральной сфере. Тем не менее ее появление в постановке «Чудесный грузин» вызывало неоднозначную реакцию со стороны звездных коллег, которые усомнились в актерских способностях Ольги. Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман добавил огня в сложившуюся обстановку.

Мужчина убеждён, что появление Бузовой на сцене – выдающаяся ошибка бывшего художественного руководителя театра. Кехман заявил: популярность певицы нельзя использовать для пиара театральной сферы. «Я могу выпустить, условно, тигра в Михайловском театре, но не Бузову. Давайте здесь тогда казино откроем – денег будет куча!» – поделился недовольством Владимир.

Напомним, что постановка оказалась провальной: из 1380 мест было занято лишь 220. Зал почти пустовал.

К слову, мужчина добавил: к самой Ольге у него претензий нет. Как выяснилось, совсем недавно они с ней пересеклись в аэропорту, и телеведущая произвела на Владимира приятное впечатление.

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