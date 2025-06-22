«Лучше умереть, конечно»: звезда «Служебного романа» Людмила Иванова похоронила мужа и сына

22 июня исполнилось бы 92 года звезде фильма «Служебный роман» Людмиле Ивановой. Актриса воплотила на экране и в театре много ярких образов и построила успешную карьеру, но в обычной жизни ей пришлось пережить немало тяжелых испытаний и потерь. О непростой судьбе артистки пишет StarHit.

Первая трагедия пришла в жизнь Людмилы Ивановой, когда она только поступила в Школу-студию МХАТ: ее отец скончался после продолжительной болезни в 46 лет. На фоне стресса заболела и мать, а следом в семью пришла новая беда — не стало бабушки актрисы. Несмотря на череду потерь, она продолжала учиться, снималась в кино и играла в театре.

Личную жизнь звезде советского кино удалось построить со второго раза. Первый брак с директором театра «Современник» Леонидом Эрманом продлился всего год и распался из-за занятости супругов и разных интересов. Свое счастье Людмила Иванова обрела в 1960-е во втором браке с физиком и бардом Валерием Миляевым. У пары родились два сына — Иван и Александр, второму из которых была уготована трагическая судьба. В 2010 году он внезапно умер от сердечного приступа, и артистка тяжело переживала эту утрату: «Он был моей радостью».

Всего через год Людмилу Иванову ждало новое испытание — заболел гриппом и скончался ее муж. Уход любимого, с которым она прожила 50 лет, стал для актрисы тяжелым ударом. До конца своих дней она хранила письмо супруга, которое считала оберегом: «Милая, любимая моя, ромашка моя, колокольчик мой, лютик, мое любимое сено, мое любимое небо, мое восходящее солнце…»

Трагедии сильно подкосили и без того хрупкое здоровье знаменитости: у Людмилы Ивановой обострился сахарный диабет, а в последние годы она передвигалась на коляске. Единственной отрадой для артистки стали старший сын и внуки, она также продолжала играть в театре.

«Лучше умереть, конечно. Но по заказу это не сделаешь. Я раньше стеснялась плакать, теперь — нет. У меня есть душа, я не сухарь…» — делилась Людмила Иванова.

7 октября 2016 года звезда «Служебного романа» ушла из жизни после продолжительной болезни, ей было 83 года.

Ранее сообщалось о том, что на могиле Людмилы Ивановой поставили памятник спустя семь лет после ее смерти.