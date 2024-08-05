«Лучше оказаться в моей ситуации»: бывшая комика Славы Комиссаренко смирилась с хейтом в свой адрес

Юлия Шашкова, бывшая возлюбленная комика Славы Комиссаренко, не считает, что их отношения можно возобновить. Кроме того, девушка заявила, что хейт в Сети по поводу всей этой ситуации больше не доставляет ей дискомфорта.

Пара рассталась буквально через несколько дней после свадьбы. Все дело в том, что Славе стало известно прошлое супруги. Юлия, как выяснилось, работала веб-моделью в онлайн чатах для взрослых.

Однако комика шокировало не этот факт, а то, что вторая половинка сама не рассказала об этом. Информацию распространили пользователи.

Они же потом с волной хейта обрушились на Шашкову. Однако та справилась с критикой. Юлия заявила, что лучше натыкаться на гневных комментаторов в Сети, чем жить с подобными людьми.

«Как по мне, лучше оказаться в моей ситуации, чем жить с человеком, который от всей души ненавидит, осуждает, презирает, пытается сделать плохо другим», — резюмировала бывшая комика.

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