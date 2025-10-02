«Лучше не лезть к нему»: фанаты SHAMAN ответили Милонову и Бородину после критики партии певца

Поклонники певца SHAMAN отреагировали на критику депутата Госдумы Виталия Милонова и главы ФПБК Виталия Бородина партии артиста. Представитель одного из фанклубов посоветовал им не лезть в дела исполнителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Несколько недель назад SHAMAN подарил политическую партию «Мы» своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. Эта новость оказалась резонансной, так как многие посчитали, что артисту лучше не связываться с политикой. Виталия Бородина, например, напрягло само название объединения. Он поинтересовался, кого певец имеет в виду под местоимением «мы». А Виталий Милонов и вовсе заявил, что вокалисту нечего делать в политике.

На защиту певца встали его фанаты. Представитель SHAMAN Family Николай заявил, что народ поддерживает исполнителя.

«Эти ребята, Бородин и Милонов, разбираются в политике, как свинья в апельсинах. Ярослав понимает народ, он имеет абсолютную поддержку. Мы верим, что он может сделать много хорошего. А Бородину и Милонову лучше не лезть к нему», - поделился Николай.

Ранее SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину неразлучниками.