«Лучше меня у тебя женщины не было, нет и никогда не будет!»: Волочкова унизила «жену» Шаляпина

Балерина Анастасия Волочкова не смогла принять «жену» шоумена Прохора Шаляпина, которую он встретил на проекте «Свадьба вслепую» телеканала «Пятница!». Она заявила, что является лучшей женщиной в жизни друга.

Волочкова — хорошая подруга Шаляпина, поэтому он первым делом познакомил «супругу» Ольгу Вашурину с ней. Однако встреча не задалась. Танцовщица сразу дала понять, что кондитер ей не нравится. По мнению Анастасии, телеведущая не подходит Прохору. А лучшая для него партия — именно балерина.

«Ну как-то неромантично вовсе. Я знаю, что лучше меня все равно, Оля, прости меня, пожалуйста, лучше меня у тебя женщины не было, нет и никогда не будет! И это правда, мы с тобой все равно самая красивая пара», — заявила Анастасия.

Впрочем, на романтические отношения с Прохором артистка не надеется. Она призналась, что примет выбор друга, если он решится остаться с Вашуриной.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о свадьбе единственной дочери в Москве.