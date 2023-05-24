«Лучше меня ты никогда не найдешь. Желаю тебе себя»: Бузова публично обратилась к бывшему

Уже более двух лет Ольга Бузова одинока. Несмотря на то, что сама она уже давно хочет семью, женихов у нее от этого не прибавляется. Телеведущая уверена, что ее идеальный суженый еще встретится ей на пути, а пока ей ничего не остается, кроме как вспоминать своих бывших, с которыми она была когда-то счастлива.

Одним из самых известных экс-возлюбленных Ольги является Дмитрий Тарасов. Футболист был единственным мужчиной, который сумел надеть на ее безымянный палец обручальное кольцо. Однако из-за многочисленных измен супруги после нескольких лет брака разошлись и теперь весьма нелестно высказываются друг о друге.

В недавнем интервью спортсмен заявил, что Бузова не только много лгала публике во время развода, но и пиарилась на всей этой ситуации. Телеведущая на обвинения смолчать не смогла и публично заявила, что отныне Тарасов может навсегда забыть ее имя.

Однако не со всеми своими бывшими Ольга рассталась в таких плохих отношениях. Например, с Тимофеем Майоровым она по сей день хорошо общается. Звезда «Дома-2» даже считает, что он самый идеальный экс-бойфренд из всех возможных. Сегодня она как раз поздравила его с 43-летием и во время видеозвонка заявила, что мужчина больше никогда не встретит такую женщину, как она.

«Я знаю, что лучше меня ты никогда не найдешь. Желаю тебе терпения и себя. Мой идеальный бывший, с днем рождения!» - сообщила Бузова.

Напомним, что роман артистки и бизнесмена-архитектора длился около трех лет. Большую часть времени они скрывали то, что близки, поэтому многие поклонники даже не в курсе, что такая страница в истории Ольги была в принципе. Почему именно пара распалась, неизвестно до сих пор. Но Майоров является практически единственным, с кем Бузова продолжила общаться после расставания.

Ранее Ольга Бузова раскрыла, когда в последний раз занималась сексом с мужчиной.