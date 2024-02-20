«Лучше, чем в Париже»: режиссер Константин Богомолов признался в любви Москве
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Российский режиссер Константин Богомолов назвал Москву самым комфортным городом для жизни. Он рассказал, что планирует никогда не уезжать из столицы.
Богомолов родился в 1975 году в Москве в Большом Гнездниковском переулке, в доме, который считался до революции первым московским небоскребом.
«Это город, который я люблю, мне в нем хорошо, я всегда с радостью сюда возвращаюсь, а лучше всего и не уезжать из него. Всю жизнь я прожил в Москве», — рассказал он в интервью «Москвич Mag».
Любимыми местами в столице режиссер назвал Патрики, Резниковский переулок. После семья переехала на Васильевскую улицу, где находится школа, которую окончил Богомолов.
«Что в Москве лучше, чем в Париже — это все цифровые сервисы, интернет. Все, что связано с социальным обеспечением: медицина, общественный транспорт, помощь старикам», — объяснил режиссер.
По словам Богомолова, за последнее десятилетие Москва очень изменилась, у нее как будто «очистились легкие», и она стала «дышать полной грудью».
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