«Лучше, чем в Нью-Йорке»: российская актриса объяснила, почему считает москвичей избалованными

Дочь российской артистки Алены Яковлевой, актриса Мария Козакова назвала жителей Москвы избалованными. По ее мнению, в столице есть очень много возможностей.

Слова актрисы приводит журнал «Москвич Mag».

«В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне… В Москве очень много возможностей. Мне кажется, не все из того, что есть в Москве, есть в других городах России и даже в городах Европы и Америки. Поэтому москвичи, конечно, избалованы этим», - начала Козакова.

Она отметила, что после Москвы в других городах России хочется также быстро получать что угодно в любой момент, это касается в том числе заказа еды. Козакова отметила работу общественного транспорта в Москве: благодаря разным автобусным маршрутам появилась возможность за 10 минут доехать до любого места, указала она. Актриса перестала водить машину, так как передвигаться на автобусе стало удобнее – парковать машину в Москве сложно.

На вопрос о том, что, по ее мнению, изменилось в столице за последнее десятилетие, отвечает: «Да все. Я никогда не видела Москву такой красивой».

Сначала ее возмущало отсутствие возможности припарковать машину. Но сейчас Козакова наслаждается свободными улицами.

«Раньше для этого нам нужно было ехать в Европу, а сейчас мы можем просто пройтись по Москве», - добавила она и отметила постоянное появление парков и площадок, реставрацию города, наличие МФЦ «на каждом углу».

«Москва все время развивается, и наша жизнь становится все лучше и лучше», - считает она.

Ранее актер Борис Смолкин высказался о Москве и нашел нужным заявить об исчезновении коренных жителей столицы.