Актер Борис Смолкин нашел нужным заявить об исчезновении коренных москвичей, об этом он рассказал порталу «Москвич Mag».

Уроженец Санкт-Петербурга Борис Смолкин высказался о Москве. Актер признался, что сейчас живет в родном городе, но довольно часто бывает с гастролями в столице.

По словам Смолкина, москвичей с каждым годом становится все меньше. Эта тенденция прослеживается и в Петербурге.

«Настоящих москвичей в Москве уже очень-очень мало, практически нет. В других городах России, я не имею в виду Петербург, в котором тоже эта тенденция сохраняется и коренное население уходит, есть люди, которые могут себя называть выходцами из них, а город — своим отечеством», — объяснил он.

При этом актер признался, что любит некоторые районы Москвы. Среди фаворитов оказались Старый Арбат, переулок Сивцев Вражек. А вот 5-я Кожуховская улица актеру не нравится — какое-то время Смолкин жил там во время съемок.

Ранее мы писали о том, что Борис Смолкин назвал фейком новость о переходе сына-фигуриста в сборную Грузии.