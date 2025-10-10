«Лучше быть счастливой, чем правой»: Семенович дала совет женщинам, как сохранить отношения

Певица Анна Семенович поделилась рецептом своего семейного счастья. Звезда призналась в беседе с «Общественной службой новостей», что женщине иногда стоит быть слабой.

Недавно экс-участница группы «Блестящие» похвасталась ювелирным украшением за 1,5 млн рублей, которое подарил ей возлюбленный. Поклонники восхитились кольцом, а певица Слава заявила о желании иметь такого же щедрого мужчину.

Семенович призналась, что путь к гармонии в личной жизни был для нее непростым. Она дала совет женщинам.

«Я многим своим подругам и фанаткам говорю, что нужно уметь быть слабой. Хотя бы иногда. Даже когда в каком-то вопросе или споре с любимым человеком вы будете правы, лучше попытаться найти компромисс, а не доказывать свою правоту с пеной у рта. Поверьте, лучше быть счастливой в союзе с любимым, чем правой во всем, но одинокой. Этот урок я точно усвоила», — поделилась артистка.

Звезда отметила, что благодаря этой установке она может сохранять баланс в отношениях и позволяет себе быть ранимой.

