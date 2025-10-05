«У Сергея что-то не так с головой»: Анна Семенович унизила Соседова, прогнавшего Славу со сцены

Анна Семенович резко ответила Сергею Соседову, призвавшему гнать певицу Славу со сцены. Артистка заявила, что у музыкального критика, который «ничего особо не сделал в жизни сам», «что-то не так с головой».

Недавно Сергей Соседов, известный резкими высказываниями о звездах шоу-бизнеса, раскритиковал Славу за поведение и призвал гнать ее со сцены. Журналист также отметил, что не знает ни одного хита певицы.

«Кто такая Слава? Певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов, тоже нет. Сплошное „нет“ по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее. <…> Таких звезд нужно гнать со сцены», — заявил Сергей Соседов.

Слова телеведущего возмутили Анну Семенович, которая решила публично заступиться за подругу. Артистка обесценила профессию критика, подчеркнув, что Сергей Соседов «ничего не добился» в жизни, чтобы раздавать советы и критиковать других. Более того, певица предположила, что у журналиста «проблемы» с головой.

«Я вообще, честно говоря, не понимаю, что такое за профессия „критик“. Это человек, который сам ничего в жизни особо не сделал, но он всегда кого-то критикует. Критикуют людей, которых любит страна. Настя ездит с гастролями, собирает полный зал. У ней солдауты всегда. А Сергей считает, что что-то не так у нее с творчеством. Может быть, у Сергея что-то не так с головой, с мышлением. Может быть, он очень озлобленный на жизнь по какой-то причине. Но при чем тут певица Слава, моя подруга?» — возмутилась Анна Семенович.

В заключение артистка посоветовала Славе «посылать в лес» критиков, которые «ничего не добились в жизни», а только завидуют другим.

Ранее Слава ответила Сергею Соседову, призвавшему гнать ее со сцены: «Никто не имеет права оскорблять чей-то вкус и обесценивать тех, кто со мной уже 25 лет».