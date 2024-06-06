«Лучше бы включила фанеру»: концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом

Концерт 41-летней певицы Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом. Об этом сообщает mk.ru.

После отъезда из России Светлана зарабатывает на зарубежных мероприятиях. На днях певица выступила на городском празднике в Латвии. Как сообщает источник, мероприятие закончилось скандалом.

Зрители обратили внимание на то, что концерты Светланы потеряли былую роскошь. Сейчас певица выступает без декораций, спецэффектов. Более того, по данным источника, у Светланы начались проблемы с голосом.

«Света очень сдала. Это видно невооруженным взглядом. У нее появились большие проблемы с голосом. В Латвии она работала живьем, но лучше бы включила фанеру. Во многих моментах она не попадала в ноты», — сообщил инсайдер.

Как выяснилось, на концерте Лободы остались только самые преданные фанаты. Остальные уходили «дружными рядами», не дождавшись конца мероприятия.

Несмотря на скандальный отъезд из РФ, Светлана продолжает выступать на русском языке. Артистка вышла к зрителям в эпатажном наряде, расстегнув ширинку брюк.

«Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», — резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости в попытке привлечь к себе внимание. Подробности читайте в этой новости.