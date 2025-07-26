«Лучше бы с Сережей Лазаревым осталась»: Леру Кудрявцеву жалеют после грубой выходки мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева получила массовую поддержку после грубой выходки мужа. Игорь Макаров публично обругал жену, обвинившую его в алкоголизме. Поклонники артистки пожалели ее в соцсети и осудили ее супруга за поведение.

Недавно Лера Кудрявцева решилась на откровение: она призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». Позднее хоккеист отреагировал на заявления жены и нецензурно обругал ее: «Уже просто успокойся и молчи. Достала!»

Поклонники знаменитости почти сразу прокомментировали выходку Игоря Макарова, обвинив его в неблагодарности и инфантильности, и посочувствовали Лере Кудрявцевой.

«Ну и что, Лера, стоит оно твоих рыданий? Пинка под зад и за забор», «Ох, жалко ее. Вот почему, имея статус какой-никакой, деньги, вклады и недвижимость, все равно женщины выбирают "плохонького да своего"? Как обидно», «Какой мерзкий, и глаза у него злые», «Лучше бы с Сережей Лазаревым осталась», — пишут в Сети.

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от супруга после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы Игоря Макарова с алкоголем. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

Ранее певец Данко жестко ответил пожаловавшейся на супруга Лере Кудрявцевой: «Муж алкоголик, а она нет? Лера, конечно, не пьет. Смешно».