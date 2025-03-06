«Лучше бы это оказалось нейросетью!»: Вика Цыганова вышла из себя после очередной премии Киркорова

1 марта в Москве состоялось вручение музыкальной премии «Виктория». Филипп Киркоров одержал победу в номинации «Певец года» с композицией «Черная пантера». Виктория Цыганова не оценила присвоение награды королю поп-эстрады.

Своими эмоциями певица поделилась в Telegram-канале. Виктория считает, что жюри должно было сделать акцент на патриотизм. При этом в песнях Киркорова его не прослеживается, уточнила Цыганова.

«Лучше бы это оказалось нейросетью! Приехали. Вы можете хоть одну его новую патриотичную, народную песню вспомнить за 2024 год? Я вот помню только его душещипательный монолог про дверь», — отметила артистка, напомнив об участии экс-мужа Примадонны в «голой» вечеринке.

Знаменитость процитировала слова из хита народного артиста, в которой он поет, что «пробивает дно». Цыганова считает, что Киркоров «пробил сценическое дно» еще 20 лет назад. Но, по мнению Виктории, певец постепенно начал принимать реальность.

Недавно Вика Цыганова жестко «прошлась» по Ксении Собчак, обвинив ее в «вытирании ног о мораль». Певица осудила журналистку за «антироссийскую деятельность».