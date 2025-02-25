«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жестко «прошлась» по Ксении Собчак

Вика Цыганова резко раскритиковала Ксению Собчак, публично обвинив ее в «вытирании ног о мораль». В своем Telegram-канале певица осудила журналистку за «антироссийскую деятельность».

По мнению артистки, Ксения Собчак и ее «сообщники» не только пытаются усидеть на двух стульях, но и ведут деятельность, направленную против России. Вика Цыганова назвала «плесенью» транслируемые ими материалы, напомнив, что «картины, добываемые кровью и жизнями», игнорируются.

«Как у них это получается? Это даже не на двух стульях сидеть. Это только в России можно — вести антироссийскую деятельность, вытирать о мораль ноги и при этом свободно гулять по столице, проводить какие-то общественные мероприятия, транслируя свою плесень. Все эти Собчак, Якеменко, Максимовы… Зато документальные картины, которые добываются кровью, потом, жизнями героев, не допускаются к показу. Что-то у нас определенно сломано, и починки не наблюдается», — заявила певица.

Недавно Вика Цыганова также поддержала Яну Поплавскую, осудившую «продавших Родину» артистов. Певица и ее муж призвали прогнать знаменитостей, ненавидящих Россию.

«Полностью поддерживаем Яну Поплавскую и народную петицию — запрещать всех псевдопатриотов и „артистов“, которые ненавидят Россию, русскую культуру и веру. Врагов нужно не просто отменять, а гнать из России. По-другому никак — иначе потеряем нашу Великую Россию», — заявили Вика и Вадим Цыгановы.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова резко высказалась о критикующей РФ Лайме Вайкуле, назвав певицу «дурой».