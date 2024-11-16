«Лучшая в мире, я ее люблю»: бросивший жену Тимур Родригез вышел в свет с новой избранницей

Телеведущий Тимур Родригез оказался в центре внимания после своего признания в том, что он бросил жену по телефону спустя 16 лет брака. Почти сразу после развода шоумен закрутил роман с актрисой Екатериной Кабак. В эфире нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ артист рассказал об отношениях с новой избранницей и публично признался ей в любви.

Тимур Родригез появился в студии шоу вместе с Екатериной Кабак, с которой перестал скрывать роман после развода. По словам актера, у них с возлюбленной идеальные отношения, в которых не бывает ссор.

«Я сижу рядом с лучшей женщиной в мире, и я ее люблю. У нас не было ни одной ссоры, и раньше я не знал, что так бывает», — признался Тимур Родригез.

Также гостьей «Шоу Воли» стала певица Ани Лорак. Артистка заявила, что пара выглядит «абсолютно счастливой».

«Я была в шоке от этих отношений! Мы наблюдаем абсолютное счастье. Они приходили на мой день рождения, весь вечер обнимались, целовались и не отходили друг от дружки», — отметила Ани Лорак.

Напомним, в сентябре 2023 года Тимур Родригез объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания телеведущий начал встречаться с Екатериной Кабак. В недавнем интервью шоумен впервые высказался о громком разрыве с женой. Артист признался, что был инициатором разрыва, поскольку ему захотелось «принципиально других отношений». Он также рассказал, что бросил экс-возлюбленную по телефону, что вызвало возмущение у публики.

Ранее мы писали о том, что высказавшийся о разводе Тимур Родригез пришел на премьеру фильма с возлюбленной.