«Лучезарная улыбка»: фанаты пришли в восторг от 14-летнего внука Надежды Бабкиной

18 марта внуку певицы Надежды Бабкиной Георгию исполнилось 14 лет. 74-летняя народная артистка поздравила юношу на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она отметила, что Георгий растет внимательным, добрым, смелым и рассудительным юношей. Его характер певица назвала «железным»: подросток всегда все делает по-своему.

«Может быть, потому мы с ним так хорошо понимаем друг друга. Мы действительно очень похожи — оба активные, напористые и всегда добиваемся поставленных целей! С днем рождения, дорогой! Будь счастлив», — написала исполнительница.

Комментаторы заметили, что внук очень похож на бабушку. Они пожелали мальчику расти здоровым и трудолюбивым.

«Очень похож на бабушку», «У него такая же лучезарная улыбка», «Очень красивое и сильное имя», — сказали они.

По словам певицы, ее сын изначально хотел назвать первенца Степаном, но в последний момент решил послушаться мать и дал мальчику имя Георгий. Бабкина, узнав об этом 14 лет назад, разрыдалась от счастья.

Отметим, что 19 марта звезде исполнилось 74 года.

Первым мужем артистки был барабанщик Владимир Заседателев, с которым она развелась в 1991 году. В браке родился сын Данила, которому супруга Татьяна в 2010 году подарила сына Георгия, в 2013 — дочь Веру, а в 2015 году — Марфу.

После певица стала встречаться с Евгением Гором. Официально свои отношения они не регистрировали. Недавно она опровергла слухи о расставании с ним.