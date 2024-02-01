Лоза рассказал, из-за чего перестал «коллекционировать» секс с поклонницами в разных городах

Певец Юрий Лоза не скрывает, что заводил романы с поклонницами, но после одного такого случая запал пропал. Это случилось, когда музыкант увидел у девушки записную книжку, в ней стояли галочки напротив разных артистов.

Подробности приводит сайт Woman.ru.

Лоза признался: поклонницы одолевали «со страшной силой».

«И однажды у одной из них я увидел записную книжку, в которой записаны все артисты с галочками. Я понял, что нас коллекционируют, так же, как и мы», - сообщил 70-летний исполнитель и добавил, что после данной ситуации «резко сбавил обороты».

Поклонницы перестали интересовать артиста после свадьбы. Он стал однолюбом и прекратил искать приключения на свою голову.

Женой певца стала поэтесса. Она – главный критик артиста, исполнитель прислушивается к мнению жены. Также музыкант уверял, что в семейной жизни работает правило трех «У»: уважай, уступай и удерживай.

Ранее Лоза высказывался об участниках «голой» вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой. Он считает: для возвращения на сцену этим артистам придется что-то предпринять или «очень долго выжидать». Подробности читайте здесь.