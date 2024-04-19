Лоза приравнял уехавших в США бардов Никитиных к камбоджийцам и мадагаскарцам

Композитор Юрий Лоза прокомментировал русофобскую позицию бардов Сергея и Татьяны Никитиных, которые известны по хитам «Александра» и «Если у вас нету тети». Он сравнил их с камбоджийцами и мадагаскарцами.

Комментарий Лозы приводит NEWS.ru.

Лоза заявил, что Никитины живут в США и являются американцами. «Что еще могут заявить американцы?» - рассуждает композитор. Он призвал не обращать внимание на заявления иностранцев.

«Нас же не интересует, что говорят камбоджийцы, мадагаскарцы, их можно приравнять к жителям этих стран», - сказал Лоза.

Музыкант отметил, что спетые ими песни останутся с нами, тем более, что хиты написали не эти барды.

Ранее стало известно, что Никитины собираются на фестиваль, который организует актриса Чулпан Хаматова. На него приедут иноагенты, а средства от мероприятия будут направлены на помощь Украине.