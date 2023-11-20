Лоза назвал Пугачеву отставной певицей и заявил, что не понимает интереса к ней

Композитор Юрий Лоза назвал певицу Аллу Пугачеву «отставной» и заявил, что не понимает интереса публики к артистке. Он напомнил, что исполнительница 15 лет не выступает.

Комментарий 69-летнего Лозы приводит сайт aif.ru.

«…Почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно!» - сказал он и добавил, что сейчас об артистке пишут больше, чем во времена ее выступлений.

Напомним, больше года назад певица уехала из России и поселилась с семьей в Израиле. После начала палестино-израильского конфликта артистка перебралась на Кипр.

В России певица не частый гость. В мае она посещала похороны модельера Валентина Юдашкина. В начале ноября певица была здесь с краткосрочным визитом: она приехала из Прибалтики через пограничный переход в Псковской области. По некоторым данным, Примадонна прибыла для решения вопроса с замком в деревне Грязь. Известно, что исполнительница записала три песни.

После отъезда за границу Пугачева опубликовала пост в соцсетях, написав о «кучке оголтелых недоличностей», которые пытаются оттолкнуть от нее публику.

Недавно актер Станислав Садальский высказался о последнем приезде Пугачевой в Россию.