«Ловишь синдром Бога»: Сергей Жуков рассказал о звездной болезни своих детей

Сергей Жуков рассказал о звездной болезни своих детей. Об этом сообщает mk.ru.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков является отцом двоих детей — дочери Ники и сына Александра. При этом оба ребенка уже активно снимаются в кино и сериалах, их узнают на улицах. Журналисты поинтересовались у музыканта, не страдают ли его дети звездной болезнью.

«Скоро выход сериала с участием Ники, и будет вообще кошмар — папино сердце совсем умрет от разрыва. Что касается звездной болезни, это происходит абсолютно со всеми, другой вопрос, кто находится рядом в этот момент. Потому что Ника и Энджел — подростки», — объяснил он.

По словам Жукова, его сын начал чувствовать признаки звездной болезни после выхода фильма о группе отца, в котором он снялся.

«Конечно, когда сын у тебя играет в фильме „Руки Вверх!“, который был лидером проката весь месяц, и он ходит весь такой деловой целый месяц, и ты ему сразу: „Оп, куда пошел…“ И это все сразу пропадает», — добавил он.

Музыкант признался, что у больших артистов звездная болезнь проявляется еще сильнее.

«А у артистов еще хуже: их начинают узнавать, и им кажется, что каждый дворник и продавщица знает тебя в лицо. И ты ловишь синдром Бога, а это очень сложно. Но нас спасает то, что у нас много работы, поэтому применить этот пафос не получается», — объяснил Жуков.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков устроил празднование 16-летия дочери в Париже.