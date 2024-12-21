НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 декабря 2024, 09:42
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«Хорошо, что мы нашлись»: Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской

Актер Максим Матвеев трогательно поздравил Елизавету Боярскую с днем рождения.
«Хорошо, что мы нашлись»: Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской

© Starface.ru

Актер Максим Матвеев трогательно обратился к жене Елизавете Боярской в день ее рождения. Он публично поздравил актрису с 39-летием и признался ей в любви.

В своем блоге Матвеев опубликовал короткое видео, смонтированное из снимков с именинницей.

«С днем рождения, моя девчонка! Хорошо, что мы нашлись! Спасибо тебе!» — написал Максим.

Поклонники пары присоединились к поздравлению и призвали Матвеева беречь семью с Боярской.

«Самая классная пара российского кинематографа, счастья вам», — отметили комментаторы.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты 14 лет. У пары двое сыновей: 12-летний Андрей и 5-летний Григорий.

Ранее в Подмосковье начались съемки новой интерпретации семейной сказки «Морозко». Главные роли в картине исполнят Елизавета Боярская и Кирилл Зайцев. При этом в настоящий момент неизвестно, какие именно персонажи им достались.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
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