Лорак высказалась о потасовке охранника с Киркоровым фразой «я тут ни при чем»

Певица Ани Лорак прокомментировала потасовку охранника с артистом Филиппом Киркоровым на своем концерте. Речь идет об инциденте в 2023 году, когда мужчина получил травму – исполнитель оттолкнул его, когда выходил на сцену.

Комментарий Лорак приводит издание «Абзац».

«Я вообще не понимаю, о чем там речь. Я тут ни при чем. Я к службе безопасности отношения не имею», - произнесла певица, уходя от журналистов.

Лорак дала понять, что не хочет вдаваться в подробности той ситуации.

Издание отмечает, что Киркоров в 2022 году отхлестал секьюрити букетом роз. В пресс-службе артиста тогда объясняли, что мужчина мешал выходу певца к поклонникам.

Ранее Лорак заявила о готовности дать работу танцорам певицы Татьяны Булановой. Для этого им придется пройти кастинг, в котором могут принять участие все желающие. Ани пообещала найти применение любым талантливым людям.