Лопырева вывалила грудь напоказ и спровоцировала слухи о беременности

«Так выглядит человек, который встал в семь утра и целый день решал нерешаемые задачи. А утром на тренировку. Кайф же», – поделилась теледива.

Поклонники посчитали, что звездная гостья смутила своим видом всех присутствующих. Они также разглядели у девушки округлившийся животик. Она старательно прикрывала его руками на видео, но изменившиеся формы все равно можно было легко заметить.

В последнее время СМИ часто пишут, что блондинка рассталась с отцом своего ребенка, Игорем Булатовым. Лопырева не раз давала понять, что сейчас живет в Дубае только вдвоем с сыном.

«Я в этом чемпион — все делать самой: дом, работа, ребенок и еще иметь время на себя. Я — молодец, но иногда хочется просто сдаться и все послать к черту!» – признавалась звезда.

Знаменитость ничего не говорит о любимом мужчине. В последний раз она публиковала фото с Игорем еще в сентябре, когда была в Москве.

Ранее мы писали о том, как Лопырева спустила более 114 000 рублей на бра и мини-юбку.