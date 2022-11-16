Лопырева вывалила грудь напоказ и спровоцировала слухи о беременности
Модель Виктория Лопырева прекрасно проводит время в Дубае. Эффектная блондинка пришла на праздник к своей знакомой и выбрала для выхода в свет ярко-розовое платье с глубоким декольте.
Знаменитость опубликовала в соцсетях фото и видео с торжества. На кадрах Виктория веселилась с бенгальским огнем в руках. Все внимание было приковано к пышному бюсту красавицы.
Фото: Соцсети Виктории Лопыревой
«Так выглядит человек, который встал в семь утра и целый день решал нерешаемые задачи. А утром на тренировку. Кайф же», – поделилась теледива.
Поклонники посчитали, что звездная гостья смутила своим видом всех присутствующих. Они также разглядели у девушки округлившийся животик. Она старательно прикрывала его руками на видео, но изменившиеся формы все равно можно было легко заметить.
В последнее время СМИ часто пишут, что блондинка рассталась с отцом своего ребенка, Игорем Булатовым. Лопырева не раз давала понять, что сейчас живет в Дубае только вдвоем с сыном.
«Я в этом чемпион — все делать самой: дом, работа, ребенок и еще иметь время на себя. Я — молодец, но иногда хочется просто сдаться и все послать к черту!» – признавалась звезда.
Знаменитость ничего не говорит о любимом мужчине. В последний раз она публиковала фото с Игорем еще в сентябре, когда была в Москве.
Ранее мы писали о том, как Лопырева спустила более 114 000 рублей на бра и мини-юбку.