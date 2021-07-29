Горячо! Лопырева спустила более 114 000 рублей на бра и мини-юбку

Под прицелом — total look от Versace с укоренившейся в ДНК модного Дома помпезностью и итальянским духом. Виктория выбрала атласную мини-юбку с разрезом и украшением в виде пряжки-«Медузы» из актуальной летней коллекции. Ее стоимость — 590 евро (около 51 300 рублей). В пару к ней — шелковый бралетт с узнаваемым золотистым принтом Barocco Mosaic («барочная мозаика», — прим. ред.) и нескромным декольте, за который бренд просит 62 900 рублей. Дополнили образ украшения — увесистое золотое колье и серьги-кольца, уже ставшие частью стиля ведущей.