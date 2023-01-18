Лопырева начала искать школу ближе к дому для ребенка от недолгого брака с Булатовым

Модель Виктория Лопырева сообщила, что пришла посмотреть школу в Дубае для своего сына. Она заявила, что слабо представляет мальчика в классе, где 22-25 детей.

В прошлом году Лопырева объездила «все самые крутые школы». «В этом начала смотреть ближе к дому», - призналась блогер.

Она ищет заведение, дорога до которого будет занимать не более 15 минут. Школы открываются в 8 утра, но для ребенка Лопыревой это «очень рано». Модель обратила внимание на беспорядок в кабинетах и сообщила, что на каждый класс выделяют одного учителя и одного ассистента.

Занимается ли отец ребенка Игорь Булатов поиском учебного заведения, неизвестно. Мужчины давно нет в соцсетях Лопыревой.

Ранее сообщалось, что пара живет отдельно и Булатов нашел любовницу. Супруга Лопыревой часто видят на Патриарших прудах в Москве, а его новая избранница такая же успешная, как и другие женщины Булатова. Стоит отметить, что Лопырева и Булатов состоят в браке не так давно - с 2019 года.