«Хороший вкус»: муж Лопыревой нашел любовницу

Виктория Лопырева редко видится с мужем Игорем Булатовым, поскольку живет отдельно. Последнее время она была увлечена просмотром матчей чемпионата по футболу, а муж, поймав момент, завел любовницу. Такие слухи появились в интернет-пространстве.

Булатова часто замечают в районе Патриарших прудов, где, вероятно, работает его другая женщина. Интернет-пользователи даже называют ее имя, утверждая, что дама уже была в похожей скандальной ситуации.

При этом комментаторы отмечают хороший вкус Булатова. Он всегда выбирает себе красивых и успешных дам.

Ранее мы писали, что Лопырева вывалила грудь напоказ и спровоцировала слухи о беременности.