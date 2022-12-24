14:48, 24 декабря 2022
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«Хороший вкус»: муж Лопыревой нашел любовницу
Муж Лопыревой завел любовницу .
Виктория Лопырева редко видится с мужем Игорем Булатовым, поскольку живет отдельно. Последнее время она была увлечена просмотром матчей чемпионата по футболу, а муж, поймав момент, завел любовницу. Такие слухи появились в интернет-пространстве.
Булатова часто замечают в районе Патриарших прудов, где, вероятно, работает его другая женщина. Интернет-пользователи даже называют ее имя, утверждая, что дама уже была в похожей скандальной ситуации.
При этом комментаторы отмечают хороший вкус Булатова. Он всегда выбирает себе красивых и успешных дам.
Ранее мы писали, что Лопырева вывалила грудь напоказ и спровоцировала слухи о беременности.
Источник фото:freepik
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги: