Лопнули обе перепонки: актер из фильма «Географ глобус пропил» Александр Килин лишился слуха

Актер Александр Килин, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил» и сериале «Реальные пацаны», лишился слуха. В зоне СВО, куда артист отправился добровольцем пару месяцев назад, у него лопнули обе перепонки.

Подробности сообщает сайт 59.ru.

С июля актер стал публиковать снимки в бронежилете. Сейчас он попал в госпиталь – у Килина почти пропал слух, пишет издание.

В 2015 году актера приговорили к 18 годам колонии за убийство студентки. Утверждалось, что Килин познакомился с девушкой в баре. Впоследствии девушку изнасиловали и убили. Актера видели с убитой последним. Он отрицал вину.

С учетом времени в СИЗО ему осталось провести в тюрьме 9 лет.

Ранее сообщалось, что актеру Александру Галевскому ампутировали ногу. За 81-летним артистом ухаживает сын.